Смерть Монсеррат Кабалье: определены даты прощания и похорон

Прощание с испанской оперной певицей Монсеррат Кабалье, умершей в субботу, 6 октября, в возрасте 85 лет, пройдет в воскресенье в центре погребальных ритуалов Лес-Кортс в Барселоне. Церемония прощания начнется в 14:00 по местному времени (15:00 по Москве), передает EuropaPress. Похороны певицы состоятся в полдень 8 октября.

В сентябре певицу госпитализировали в одну из клиник Барселоны из-за проблем с мочевым пузырем. Сама она тогда говорила, что причин для беспокойства нет, что она хорошо себя чувствует и вскоре планирует вернуться на сцену.

Свои соболезнования по случаю смерти певицы выразили премьер-министр Испании Педро Санчес, испанский королевский дворец и Большой театр "Лисео" в Барселоне. По словам Педро Санчеса, Кабалье была "всемирно признанным оперным сопрано и великим послом своей страны", а ее голос, мягкость и нежность "навсегда останутся с нами".

Triste noticia. Muere una gran embajadora de nuestro país, una soprano de la ópera reconocida internacionalmente. Monserrat Caballé, su voz y su dulzura, permanecerá siempre con nosotros. pic.twitter.com/joriB5omc5 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 6 октября 2018 г.



Монсеррат Кабалье была "уникальным деятелем искусств", заявил радиостанции "Каталунья радио" ее коллега — оперный певец Хосе Каррерас. По его словам, из всех слышанных им сопрано он "никогда не слышал, чтобы кто-то пел, как Кабалье", передает ТАСС. Монсеррат Кабалье была известна техникой виртуозного пения бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх Россини, Беллини и Доницетти.

Монсеррат Кабалье была изумительной певицей, удивительным, потрясающим педагогом и "невероятно солнечным, потрясающим человеком", рассказала РИА Новости оперная певица Хибла Герзмава. По ее словам, Кабалье была в числе "главных людей этой эпохи" и прожила "потрясающую, очень насыщенную жизнь".

По словам главы международного комитета Совета Федерации Константина Косачева, творчество Монсеррат Кабалье "стало наследием всего человечества", но ему оперная дива больше всего запомнилась по исполнению песни "Барселона" вместе с Фредди Меркьюри.

Российский пианист Денис Мацуев назвал Монсеррат Кабалье "легендой", а ее смерть — "огромной потерей для всей культуры". По его словам, Кабалье была светлым, простым в общении человеком необыкновенно доброй души со своим неповторимым стилем и успевала в том числе и поддерживать молодых исполнителей. "Барселону" в исполнении Кабалье и Меркьюри он считает "уникальным соединением" двух личностей планетарного масштаба.

Директор Фонда Елены Образцовой Наталья Игнатенко также назвала Монсеррат Кабалье настоящей легендой, обладательницей незабываемого голоса и потрясающего артистизма. Монсеррат Кабалье и Елена Образцова, по ее словам, были близкими подругами, много пели вместе и восхищались искусством друг друга. Уход Монсеррат Кабалье — страшная потеря для музыкального мира и для слушателей, добавила Игнатенко.