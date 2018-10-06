Кличко посмеялся над теми, кто остался без горячей воды

Киевский мэр Виталий Кличко пошутил над тем, что жители украинской столицы вынуждены обходиться без горячего водоснабжения. Перебои с горячей водой в квартирах киевлян возникли из-за перебоев с поставками газа, пояснил мэр.

"Что нужно сделать, чтобы холодная вода стала горячей? Подогреть. Чем? Газом. А газа нам не дают", — заявил градоначальник, его шутку приводит издание "Украинская правда".

Свои проблемы с горячим водоснабжением Кличко решает с помощью бойлера. Однако признает, что установка и пользование этой системы не всем киевлянам по карману.

Ранее сообщалось, что в украинской столице почти все лето 2018 года не было горячей воды. В некоторых районах Киева она отсутствует до сих пор — по разным подсчетам, это порядка трех тысяч многоквартирных домов (всего – около девяти тысяч зданий по всему Киеву).

Перебои с горячим водоснабжением в Киеве связаны с задолженностью "Киевтеплоэнерго" "Нафтогазу Украины". Кличко намеревался подать в суд на "Нафтогаз", однако недавно стало известно, что в ближайшее времени "Нафтогаз Украины" и "Киевтеплоэнерго" все-таки планируют заключить договор о поставках газа.