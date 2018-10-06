Неуправляемый Infiniti протаранил "Ладу" на встречной полосе в Челябинске. Видео

Участник аварии, произошедшей, по его утверждению, в минувшую среду, 3 октября, на проспекте Давыдова в Челябинске, разместил в сети запись с регистратора, установленного в салоне его автомобиля.

На съемке видно, что водитель Infiniti не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где врезался в "Ладу".

События развивались стремительно и мужчина, находившийся за рулем легковушки, не успел предпринять никаких действий, чтобы уйти от столкновения.

О пострадавших в результате произошедшего не сообщалось.