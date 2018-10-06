Пьяный москвич сломал нос фельдшеру скорой, а потом травмировал себя

Нетрезвый мужчина в Москве напал на фельдшера скорой помощи, прибывшей на вызов, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу. В 00.30 бригада медиков прибыла на вызов на Лесную улицу. Пострадавший мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, упал и получил травмы.

"В момент оказания помощи пострадавшему он нанес удар фельдшеру скорой помощи", — говорится в сообщении. У девушки сломан нос, сейчас она находится в больнице. Пьяный дебошир также госпитализирован.

По факту произошедшего проводится проверка.

Сотрудники скорой помощи нередко становятся объектами нападения. Чаще всего буяны находятся в состоянии алкогольного опьянения. Некоторых не останавливает даже применение газовых баллончиков, которыми снабжены медики.