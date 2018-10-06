Американец 30 лет подпирал дверь редким и дорогим метеоритом

Дверной упор жителя Мичигана оказался ценным и редким метеоритом. Это подтвердили в Центральном Мичиганском университете.

Стоимость камня – порядка 100 тысяч долларов. Владелец, который пожелал остаться неизвестным, купил его вместе с домом у фермера 30 лет назад. Старый фермер рассказал, что это метеорит, который рухнул ему в огород еще в тридцатых, наделав много шуму. Все 30 лет обломок использовался в качестве дверного упора.

Обратиться к специалистам "нового" владельца метеорита заставила история, произошедшая в его родном Мичигане прошлом зимой, когда после яркой вспышки местные массово бросились искать обломки метеорита с тем, чтобы продать их в интернете.

Эксперты установили, что этот экземпляр очень редкий. Он состоит на 88% из железа, а на 12% — из никеля, редко встречающегося на Земле. Приобрести метеорит уже захотел Смитсоновский институт в Вашингтоне.