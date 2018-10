Мелания Трамп появилась в Кении в образе "колониалиста"

Американская The New York Times снова критикует гардероб Мелании Трамп: на сафари в Кении первая леди США надела на голову белый пробковый шлем, который газета называет традиционным "символом европейского колониализма". Для некоторых людей, особенно знакомых с историей Африки, выбор головного убора, так тесно связанного с эксплуатацией африканцев — большая ошибка на глобальной сцене, пишет газета.

For some, the sight of Melania Trump on a Kenyan safari wearing a white pith helmet — a common symbol of European colonial rule — was a glaring mistake https://t.co/p7dq5ZpGIr