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6 октября 201815:03

Брайан Мэй из Queen: покойся с миром, дорогая Монтси

EPA

Гитарист легендарной британской рок-группы Queen Брайан Мэй считает, что испанская оперная певица Монсеррат Кабалье (Maria de Montserrat Viviana Concepción Caballé i Folch), "вдохновляла всех", особенно солиста группы Фредди Меркьюри.

"Покойся с миром, дорогая Монтси, вдохновительница всех нас, особенно Фредди", — написал Мэй на своей странице в социальной сети.

Как известно, Кабалье записала альбом Barcelona совместно с Меркьюри. Заглавная песня альбома была написана специально к Олимпийским играм 1992 года и стала символом города и всей Каталонии.

Соболезнования в связи со смертью певицы выразили Королевский дом, премьер Испании Педро Санчес и глава каталонского женералитета Ким Торра. Королевский театр в Мадриде, где долгие годы выступала оперная дива, посвятит субботний спектакль "Фауста" памяти певицы. "Королевский театр глубоко сожалеет о кончине Монсеррат Кабалье, без сомнения одной из самых великих сопрано всех времен, которой посвятит представление "Фауста" сегодня вечером как символическую дань уважения ее величию", — заявили в театре.

Российский певец Николай Басков назвал смерть испанской оперной певицы "огромной личной потерей". Басков и Кабалье неоднократно выступали на одной сцене. "У меня шок, для меня это огромная личная, совершенно невосполнимая утрата", — приводит ТАСС слова певца.

Слова скорби от лица коллектива высказал и генеральный директор Большого театра России (ГАБТ) Владимир Урин. "Это потеря для всего музыкального мира, Кабалье была выдающейся певицей нашего времени", — сказал он. Урин добавил, что артистка была другом России, часто бывала в нашей стране, где поклонники могли насладиться не только записями ее великого голоса, но и "живым" исполнением.

 

Кабалье, ушедшая из жизни на 86-м году жизни, скончалась 6 октября в Барселоне. Церемония прощания с певицей состоится в Барcелоне в воскресенье, похороны пройдут в понедельник.

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