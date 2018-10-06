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6 октября 201814:19

Украинские полицейские обвиняются в избиении задержанных и вымогательствах. Видео

Youtube/Прокуратура Харк.всько. област.

Харьковская прокуратура обнародовала кадры с камеры наблюдения, установленной в помещении опорного пункта полиции около станции метро "Южный вокзал", зафиксировавшей противоправные действия стражей порядка.

 

По версии следствия, правоохранители занимались вымогательствами и жестоко избили задержанного.

Так, в июле этого года сотрудники полиции заметили мужчину, вышедшего из подземки. Они обратили внимание на то, что их жертва идет нетвердой походкой и доставили его в участок, где он безуспешно пытался объяснить полицейским, что едет с работы домой и просто выпил бутылку пива.

"Один из подозреваемых сбил потерпевшего с ног специальным приемом, от чего последний потерял сознание. Когда мужчина пришел в себя, другой патрульный нанес ему несколько ударов в голову. Другому доставленном в полицейскую комнату подозреваемые разбили об голову стул, били ногами и руками по туловищу и голове", — говорится в сообщении ведомства.

Оперативники из управления собственной безопасности выявили еще одну преступную схему – патрульные выявляли в толпе женщин, которые недавно прибыли в город: только что сошли с поезда, имели при себе чемоданы или спрашивали дорогу.

Под предлогом проверки документов их отводили в комнату полиции, где начинали пугать, сообщая, что они нарушили закон, угрожали составлением протокола об административной ответственности и проводили досмотр личных вещей, в ходе которого находили причину, по которой и начинался процесс "добычи" денег.

"В одном случае патрульные сообщили женщине, что она не имеет права носить с собой документы своей матери (пенсионное удостоверение и банковскую карточку), поэтому они обратятся в компетентные органы, чтобы выплаты пенсий прекратить. Женщина на коленях умоляла "правоохранителей" не забирать у ее мамы пенсию, но "решить" вопрос удалось только деньгами", — рассказали в прокуратуре.

Известно, что добычей горе-полицейских в одном случае стала тысяча гривен (около 2300 рублей по текущему курсу), в другом – тысяча гривен и 3000 рублей.

В настоящее время злоумышленники задержаны и помещены под стражу, в отношении них возбуждено уголовное дело по статьям "Превышение служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием" и "Получение должностным лицом неправомерной выгоды с использованием служебного положения, по предварительному сговору группой лиц".

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