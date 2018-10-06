Глава СВР об отношениях с Лондоном: война всегда заканчивается миром

Служба внешней разведки РФ рассекретила некоторые документы о сотрудничестве советских и британских спецслужб в годы Второй мировой войны, сообщил глава СВР Сергей Нарышкин в эфире телеканала "Россия 1".

Прямо в студии Нарышкин передал телеведущему Сергею Брилеву пакет документов и альбом с фотографиями. Глава СВР рассказал, что совместная операция с британцами в годы Второй Мировой войны называлась "Ледоруб". По его словам, участниками этой операции были агенты-нелегалы из разных стран, которых объединяла только общая идея борьбы с фашизмом.

На вопрос Брилева, преодолеет ли Россия нынешний кризис в российско-британских отношениях Нарышкин ответил утвердительно. "Любая война всегда заканчивается миром", — подчеркнул он.