Привет из США: Путину отправили ядовитое письмо

Отставной американский военный Уилльям Клайд Аллэн пытался навредить президенту России Владимиру Путину. Как стало известно в ходе разбирательства в суде, Аллэн отправил письма с касторовыми семенами и следами сильного яда рицина в Белый дом, Пентагон, Кремль и королеве Великобритании Елизавете Второй.

39-летний Уилльям Аллэн был задержан ФБР и обвинен по пяти пунктам. Они признался в содеянном, пишет РИА Новости. Как обвиняемый пояснил на допросе, он хотел "отправить послание", но отказался от пояснений.

Семена, из которых получают яд, Аллэн купил в интернете. Их прием в пищу может привести к мучительной смерти через несколько дней.