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6 октября 201815:39

Запрет на ввоз: Вьетнам может вернуть российскую пшеницу

Из-за семян сорных растений (бодяк полевой) Вьетнам запретил ввоз пшеницы из-за рубежа.

Агентство по пищевой безопасности при министерстве сельского хозяйства и аграрного развития республики заявило, что не может рисковать сельским хозяйством, и если запрет не снимут в ближайшие месяцы, партии пшеницы будут возвращены российским, канадским, американским и австралийским поставщикам, передает ТАСС.

Однако Россельхознадзор пока официальных претензий не получал.

Вьетнам импортировал 3,13 миллиона тонн пшеницы общей стоимостью более $743 миллионов за 7 месяцев текущего года. Абсолютный рекорд по поставкам у России.

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