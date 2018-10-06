Запрет на ввоз: Вьетнам может вернуть российскую пшеницу

Из-за семян сорных растений (бодяк полевой) Вьетнам запретил ввоз пшеницы из-за рубежа.

Агентство по пищевой безопасности при министерстве сельского хозяйства и аграрного развития республики заявило, что не может рисковать сельским хозяйством, и если запрет не снимут в ближайшие месяцы, партии пшеницы будут возвращены российским, канадским, американским и австралийским поставщикам, передает ТАСС.

Однако Россельхознадзор пока официальных претензий не получал.

Вьетнам импортировал 3,13 миллиона тонн пшеницы общей стоимостью более $743 миллионов за 7 месяцев текущего года. Абсолютный рекорд по поставкам у России.