"Крылья Советов" выиграли первый матч с тренером Божовичем

Матчем в Самаре между местными "Крыльями Советов" и московским "Динамо" началась субботняя программа 10-го тура чемпионата России по футболу. Накануне встречи в "Крылышках" сменился главный тренер: место Андрея Тихонова занял Миодраг Божович. И вот волжане выиграли – 1:0.

При Тихонове "КС" сыграли вничью с ЦСКА (0:0) и выиграли два матча (по 1:0 у "Ростова" и у "Анжи"). Однако в последних трех турах команда очков не набрала и занимала 15-е место в таблице (7 очков). Впрочем, "Динамо" стояло всего тремя строчками выше с 10-ю очками.

Отчетная игра получилась не слишком зрелищной и победу "Крыльям" снова принес всего один забитый мяч: отличился на 51-й минуте Корниленко. При этом гости в первом тайме отдали инициативу и играли на контратаках, но были острее, хотя и не забили.

Когда же во второй половине играть "вторым номером" стали хозяева, у них это получилось лучше. После гола в свои ворота "бело-голубые" очень старались изменить ход матча, но команда Тихонова-Божовича сумела удержать минимальный победный счет.