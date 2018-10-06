МВД рассказало, как распознать фальшивку и интернет-мошенников
Правоохранительные органы напоминают россиянам, как распознать фальшивую купюру и что делать, если фальшивка будет обнаружена при попытке ею расплатиться. Поддельные купюры можно выявить не только с помощью специального оборудования, но при помощи внимательного осмотра.
При возникновении сомнений в подлинности купюры рекомендуется в первую очередь обратить внимание на ее рельеф — бумага не должна быть гладкой на ощупь. Для настоящих купюр, в отличие от фальшивок, используется влагостойкая краска, а защитные волокна на них нанесены в случайном порядке.
Фальшивую банкноту, напечатанную на струйном принтере, можно обнаружить, просто сравнив ее с подлинной, однако обычно поддельные банкноты изготавливаются на современном оборудовании, способном нанести и некоторые защитные знаки. Выявить подделку можно, например, проверив серийный номер: у настоящих купюр он не должен повторяться.
В случае сомнений в подлинности купюры можно обратиться в любой банк, попросив провести экспертизу. Для этого потребуется паспорт.
Попытка сбыта поддельной купюры преследуется по закону, напоминает Главное управление МВД России по Ростовской области. Максимальное наказание, предусмотренное статьей 186 Уголовного кодекса РФ "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг" – 15 лет лишения свободы.
При этом если о фальшивке гражданин узнал от кассира, то действие этой статьи УК на покупателя не распространяется из-за отсутствия состава преступления. В этом случае купюру нужно отложить, ограничить доступ к ней и вызвать полицию. Получить фальшивые купюры можно как на продуктовом рынке, так и при операциях в финансовом учреждении, напоминают правоохранители, призывая граждан к бдительности.
Они также дают советы и о мерах безопасности, необходимых при пользовании Интернетом. В частности, мошенники могут похитить деньги у пользователей, рассылая составленные специальным образом электронные письма с целью получения личных данных, паролей, сведений о банковском счете. Возможно и использование писем с рекомендациями по быстрому заработку — таким обещаниям верить не стоит.
МВД призывает к осторожности при покупках в интернет-магазинах. Следует внимательно изучить отзывы покупателей, обратив внимание на то, сколько существует сайт магазина: не следует доверять сайтам, открытым недавно и имеющим большое количество восторженных отзывов, а также обещающим дорогие товары по слишком низкой стоимости.
Не стоит никому сообщать данные, указанные на банковской карте — даже если вам звонят и представляются сотрудником вашего банка. Также важно избегать ложных сайтов и псевдорекомендаций по поиску нужных файлов на форумах, когда пользователям предлагается ссылка, после перехода по которой нужно лишь принять смс.
Если же пользователь все же попался на удочку мошенников, рекомендуется как можно скорее обратиться с заявлением в полицию: вероятность задержать мошенников по горячим следам гораздо выше, чем в случае промедления.
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