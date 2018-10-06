Началась конфискация имущества экс-главы предвыборного штаба Трампа

У бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта начали конфисковывать недвижимость. Речь идет о домах и квартирах в наиболее престижных районах города Нью-Йорка и штата Нью-Йорк. Кроме того, помощники спецпрокурора США Роберта Мюллера должны конфисковать минимум три банковских счета и один страховой полис Манафорта. Процедура началась в минувшую пятницу, 5 октября.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на американские СМИ, у Манафорта отберут прежде всего квартиру в небоскребе "Трамп тауэр" на Пятой авеню, которая оценивается в 3 миллиона долларов. Еще два принадлежащих Манафорту объекта недвижимости в районе Сохо Манхэттена оцениваются в 4,1 миллиона и 3,1 миллиона долларов. А еще у бывшего главы предвыборного штаба Трампа есть большой дом в Хэмптонс (Лонг-Айленд) стоимостью 7,3 миллиона долларов.

При этом семья Манафорта может продолжать жить в ее домах в штатах Флорида и Вирджиния.

Спецпрокурор США Мюллер расследует приписываемое РФ вмешательство в американские выборы 2016 года. Манафорт заключил с ним сделку о сотрудничестве 14 сентября. Он также признал себя виновным в сговоре против США и с целью препятствовать правосудию. После этого судья заявил, что Манафорту грозит до десяти лет лишения свободы.