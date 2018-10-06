В Праге поймали зеленую мамбу, сбежавшую из террариума и укусившую женщину. Видео

Жители пражского района Глубочепы лишились покоя на пять дней – виновницей переполоха стала ядовитая змея. Зеленая мамба, по по одной из версий, сбежавшая из террариума в частной квартире, наделала много шума и стала причиной эвакуации жилого дома.

По данным чешской полиции, все началось с того, что в понедельник, 1 октября, медики из бригады скорой помощи доставили в больницу женщину с подозрением на отравление неизвестным веществом.

Через некоторое время врачи поняли, что имеют дело с результатом воздействия змеиного яда. Пострадавшая была направлена в реанимацию, после чего ее ввели в состояние искусственной комы.

Сведения об инциденте дошли до правоохранителей вечером во вторник. Стражи порядка обратились в пражский зоопарк и на помощь прибыли специалисты-герпетологи, совместно с которыми правоохранители организовали поисковую операцию, целью которой было обнаружение и "задержание" змеи.

Как рассказали в пресс-службе полиции, поначалу в доме был поставлена емкость с теплой водой – расчет строился на том, что теплолюбивое пресмыкающееся приползет греться и в этот момент удастся ее поймать.

На следующий день тактику изменили. В доме, где предположительно находилась мамба, было отключено отопление – таким образом планировалось "выкурить" змею, которая, как предположили специалисты, вполне могла свернуться вокруг теплых труб. Исключение сделали для ванной комнаты – именно там была сделана ловушка, где планировалось изловить беглянку.

Противостояние длилось до пятницы – 5 октября в Праге был солнечный день, воздух прогрелся до +20 градусов и зеленая мамба покинула здание, где скрывалась от прохладной погоды.

К вечеру ее заметил один из местных жителей, обнаруживший змею на дереве около дома, где пресмыкающееся безуспешно ловили почти неделю.

В итоге мамбу удалось поймать. Она доставлена на передержку, ее дальнейшая судьба пока не определена.

Правоохранители ведут расследование. Следователи надеются, что картину смогут прояснить показания пострадавшей женщины, однако неизвестно, когда она придет в себя.