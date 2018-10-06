Путин наградил центр в Загорянке за заслуги его выпускников в Чечне и Сирии

Учебный центр железнодорожных войск в поселке Загорянка удостоился грамоты от президента России Владимира Путина "за заслуги в укреплении обороноспособности страны". Вручил грамоту личному составу замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков, пишет РИА Новости.

Учебный центр получил награду за заслуги его выпускников в Чечне и Сирии. Железнодорожники в кратчайшие сроки построили ветку Журавка-Миллерово, мост через реку Евфрат в Сирии и другие стратегически важные объекты.

За последние два десятилетия лет в столетнем учебном заведении подготовлены свыше по 24 специальностям свыше 5 тысяч командиров отделений и десятки тысяч младших специалистов.