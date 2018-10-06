Песков рассказал, как Путин отметит 66-летие

Президент РФ Владимир Путин проведет день своего рождения в кругу родных, близких и друзей, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

7 октября российскому президенту исполнится 66 лет. На празднование дня рождения ожидается приезд известных политических деятелей. К примеру, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони уже вылетел в Москву. "Лечу на самолете на день рождения к моему другу Владимиру Путину", — написал Берлускони на своей странице в Facebook.

Экс-премьер Италии добавил, что помимо участия в праздновании дня рождения российского лидера планирует обсудить с ним международную повестку. Ранее сообщалось, что ради визита на день рождения Владимира Путина Берлускони пожертвовал несколькими мероприятиями своей партии "Вперед, Италия!", запланированные в Милане на 6—7 октября.

В 2017 году Берлускони также побывал на дне рождения российского лидера в Сочи и подарил ему огромный пододеяльник. На ткань было нанесено изображение рукопожатия двух политиков на фоне московского собора Василия Блаженного и римского Колизея. Путина и Берлускони связывает давняя дружба. В 2015 году Берлускони побывал в Крыму и приезжал к Путину на Алтай.