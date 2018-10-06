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6 октября 201817:24

Интерпол поинтересовался у Китая, куда делся его глава

EPA

В Китае пропал глава Интерпола Мэн Хунвэй, Интерпол запросил информацию, сообщил секретарь организации Юрген Сток.

Власти Франции начали расследование. Известно, что Мэн Хунвэй покинул Францию 29 сентября, с этого времени связи с ним нет.

Об исчезновении заявила жена пропавшего, которая проживает вместе с детьми в Лионе, передает РИА Новости.

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