Интерпол поинтересовался у Китая, куда делся его глава

В Китае пропал глава Интерпола Мэн Хунвэй, Интерпол запросил информацию, сообщил секретарь организации Юрген Сток.

Власти Франции начали расследование. Известно, что Мэн Хунвэй покинул Францию 29 сентября, с этого времени связи с ним нет.

Об исчезновении заявила жена пропавшего, которая проживает вместе с детьми в Лионе, передает РИА Новости.