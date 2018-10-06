Луговой: Потеева "воскресили" для поддержания "скрипалевского накала"

Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой считает, что новости о "воскрешении" американского шпиона Александра Потеева появляются в СМИ для поддержания "скрипалевского" накала.

По его словам, Россия действует в соответствии с правилами, по установленным законам. "А все остальное – это инсинуации спецслужб Британии и США", — приводит слова Лугового РИА Новости.

Сообщения о смерти шпиона-перебежчика Потеева появились в СМИ в июле 2016 года. Однако выяснилось, что через несколько месяцев он купил лицензию на любительское рыболовство во Флориде. Для этого ему пришлось раскрыть свои настоящее имя, дату рождения и другие персональные данные. В том же году Потеев зарегистрировался, чтобы принять участие на выборах.

После появления новостей о "воскрешении" Потеева журналисты попытались получить комментарии в ЦРУ. Однако там потребовали информацию не обнародовать, поскольку это могло бы подвергнуть его опасности. В Службе внешней разведки РФ заявили, что не комментируют сообщения западных СМИ.