Полицейские спасли мужчину, пробившего голову ножом, чтобы лучше дышать. Видео

В сети размещены кадры инцидента с участием мужчины по имени Юрий – жителя города Донецка Ростовской области. Видео снял один из полицейских, вызванных к месту ЧП прохожими.

На записи виден сидящий мужчина, из головы которого торчит нож. Стражи порядка запретили ему шевелиться, чтобы лезвие не травмировало пострадавшего в результате неосторожного движения.

Правоохранитель попытался выяснить, кто нанес ему такую травму. В ответ он рассказал, что сделал это сам.

"У меня нос не дышит, я пробил голову, чтобы голова дышала", — пояснил мужчина.

По данным СМИ, он был доставлен в больницу врачами бригады скорой медицинской помощи. В лечебном учреждении нож благополучно извлекли.

По предварительной информации, пострадавший состоит на учете в психдиспансере.