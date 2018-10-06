Британские СМИ приписали Нурмагомедову роман с Бузовой

В ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе состоится бой за звание чемпиона мира в легком весе в смешанном единоборстве (UFC) между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

В преддверии боя продолжается психологическое воздействие на Хабиба. Которое выражается не только в хамском поведении его соперника. Известный британский таблоид опубликовал статью о личной жизни Нурмагомедова. Российскому бойцу приписали роман с телеведущей Ольгой Бузовой. Публикация была снабжена совместным фото, сделанном на графическом редакторе.

Команда Нурмагомедова не стала реагировать на эту выходку, которая по замыслам организаторов должна была вывести российского бойца из равновесия. Сам Хабиб не любит распространяться о своей личной жизни. Известно, что он женат и воспитывает двух детей.