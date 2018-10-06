Медведчук продолжит отдыхать в Крыму

Лидер общественного движения "Украинский выбор — Право народа" Виктор Медведчук в интервью программе "Право знать!" на телеканале "ТВ Центр" рассказал о своей любви к Крыму. "Это не является секретом ни для кого в Украине. Я и в этом году отдыхал, и в прошлом, и буду отдыхать дальше", — сказал Медведчук.

Медведчук отметил, что по украинским законам полуостров принадлежит Украине, но "де-факто это сегодня Россия".

Жители Крыма проголосовали за возвращение в состав Российской Федерации в феврале 2014 года.