Кузнецова призвала не "паразитировать" на сестрах Хачатурян

Скандал вокруг сестер Хачатурян раздувается искусственно, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в интервью программе "Поздняков" на НТВ.

"Кто-то пытается "паразитировать" на резонансном деле", — считает омбудсмен. Она добавила, что это неправильно, когда "резонанс раздувается искусственно".

Ранее сообщалось, что 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По данным следствия, его зарезали три дочери, им предъявлено обвинение в преднамеренном убийстве. Дочери в свою очередь заявили следствию, что на убийство отца они решились после многих лет издевательств с его стороны.

Сейчас сестрам Хачатурян на время следственных действий определен в качестве меры пресечения запрет на совершение определенных действий. Они поселены отдельно, в подмосковных квартирах. Сестрам разрешено общаться только со следователями и близкими родственниками. Жилье, в которое их поселили, запрещено покидать ночью, нет доступа к телефонной связи и интернету.