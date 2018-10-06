Английский болельщик бросил в судью предмет из секс-шопа

Матч восьмого тура английской премьер-лиги между клубами "Брайтон" и "Вест Хэм" был отмечен выходкой одного из посетителей стадиона "Фалмер". С трибуны на поле был выброшен фаллоимитатор.

Товар из секс-шопа полетел в направлении арбитра встречи Кевина Френда, но не попал в судью. Френд с невозмутимым видом поднял резиновый предмет и выбросил его за ворота. Этот факт был занесен в протокол матча.

В настоящее время идет поиск хулигана. Если личность злоумышленника будет установлена, то ему грозит пожизненный запрет на посещение футбольных матчей.