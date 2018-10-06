Стало известно о планах США нанести ядерный удар по Вьетнаму

Американский генерал Уильям Уэстморленд, командовавший силами США во время войны во Вьетнаме, в 1968 году планировал разместить на юге этой страны ядерное оружие для его использования против северовьетнамских сил освобождения при возникновении угрозы поражения американских военных. Целью было предотвратить победу сил Северного Вьетнама, пишет The New York Times.

Генерал Уэстморленд разработал секретную операцию под кодовым названием "Перелом челюсти" (Fracture Jaw) и сам же разрешил ее проведение: ядерное оружие должны были разместить в Южном Вьетнаме и оперативно применить в случае необходимости. Однако о плане генерала вовремя узнал советник тогдашнего президента США Линдона Джонсона по национальной безопасности Уолт Ростоу, сообщив об этом шефу.

Президент Джонсон был категорически против плана Уэстморленда и распорядился немедленно прекратить все приготовления к переброске ядерных вооружений. По словам тогдашнего спецпомощника президента и его однофамильца Тома Джонсона, глава Белого дома опасался, что применение ядерного оружия спровоцирует расширение масштабов военных действий во Вьетнаме и вступление в войну Китая, как было в Корее в 1950 году.

Документы, проливающие свет на эту историю, были рассекречены в 2014 году, однако в то время не привлекли внимания. История о том, как Северный Вьетнам едва не повторил судьбу Хиросимы и Нагасаки, будет в числе прочих рассказана в книге американского историка Майкла Бешлосса "Президенты войны", выходящей из печати 9 октября.