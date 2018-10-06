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"Южный" и "Северный" газопроводы 57 минут назад

Новости Экономика

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6 октября 201818:30

Германский участок СП-2 строят уже два трубоукладчика

Global Look Press

Проектная компания Nord Stream 2 AG сообщила об ускорении постройки немецкого участка газопровода "Северный поток — 2". К судну-трубоукладчику Castoro Dieci в субботу присоединилось судно Audacia компании Allseas.

Audacia работает в территориальных водах ФРГ на участке 30-километровой траншеи для двух ниток газопровода. Вторая нитка газопровода будет уложена после окончания работ на первой.

Строители заверяют, что сооружение немецкого участка "Северного потока — 2" будет завершено по графику к концу 2018 года.

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