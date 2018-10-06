Google Chrome перестанет работать на 32 миллионах гаджетов

Не все пользователи могут поставить на свой смартфон новую версию Android, хотя большинство приложений требует для работы ОС Android 5.0 и более новые версии.

Однако есть приложения с поддержкой Android 4.1-4.3 Jelly Bean, в их число пока входит Google Chrome.

На данный момент минимальный уровень API для Chrome — это Android 4.1, скоро он поднимется до Android 4.4. KitKat.

Версия Android 4.1-4.3 Jelly Bean всё ещё установлена на 3,2% устройств на базе Android, это почти 32 миллиона устройств, сообщает Ixbt.com.