"Оренбург" взял три очка в Ростове-на-Дону

Субботнюю программу десятого тура российской премьер-лиги продолжил матч в Ростове-на-Дону. "Ростов" принимал новичка РПЛ "Оренбург" и проиграл 0:1.

Уже на 15 секунде встречи гости могли выйти вперед. Удар Андрея Козлова пришелся в штангу. Ростовчане ответили опасной атакой, которую не смог завершить точным ударом Тимофей Калачев. А на 11 минуте состоялся первый гол. Вратарь хозяев Илья Абаев задержался с выходом на перехват, и Сергей Терехов нанес точный удар головой.

Естественно, такое развитие событий не устроило "Ростов" Подопечные Валерия Карпина провели немало опасных атак и в первом тайме, и во втором. Но удачно действовала оборона южноуральцев и вратарь Евгений Фролов. У гостей мог забить Андреа Чуканов, но он не использовал выход один на один.

Гол Терехова остался единственным. "Оренбург" выиграл 1:0, набрал 14 очков и расположился на 6 месте. У "Ростова" 18 очков и третья позиция.