Озеро под Бременом осушат ради расследования дела четвертьвековой давности

В Германии для расследования исчезновения женщины, пропавшей около 25 лет назад, осушат озеро Титьензее неподалеку от Бремена. Операцию по осушению водоема, размеры которого — примерно 260 на 83 метра, — начали специалисты германского Ведомства технического содействия (THW) и полицейские. Воду из озера откачивают в реку Везер, завершить осушение озера планируется за 3-5 дней.

Немецкие следователи надеются найти останки молодой женщины, предположительно убитой в 1993 году, передает ТАСС. Останки исчезнувшей женщины не найдены до сих пор, в ее убийстве подозревают тогдашнего сожителя. По версии следствия, причиной могло быть решение женщины уйти от него, забрав их общего ребенка.

Мужчина — ему сейчас 58 лет — отрицает свою вину. Ранее один из местных рыбаков нашел в Титьензее набитый камнями пакет, в котором оказались личные вещи пропавшей, включая обручальное кольцо.

После этого прокуратура возобновила дело об исчезновении женщины, и было решено полностью осушить озеро. Когда следователи закончат свою работу, его вновь наполнят водой и снова запустят в него рыбу.