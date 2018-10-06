КХЛ. СКА обыграл "Йокерит" в Хельсинки

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги начался встречами в Сочи и Хельсинки. ХК "Сочи" выиграл у минского "Динамо", а СКА в гостях был сильнее "Йокерита".

Сочинцы вышли вперед на 5 минуте после броска Александра Акмальдинова. Но уже через четыре минуты минчане ответили голом Квинтона Хаудена. Второй период остался за динамовцами – по голу провели Андрей Костицын и Патрик Уиркош. В третьем периоде Вадим Хлопотов сократил отставание, а Роберт Росен сделал счет равным. Основное время завершилось вничью 3:3. В овертайме Кирилл Капустин принес победу "Сочи" с результатом 4:3.

СКА уже 25 секунде огорчил вратаря "Йокерита" Райана Запольски. На сходе 6 минуты вторую шайбу забросил Алексей Кручинин. Во втором периоде счет вырос до 0:5. Гости трижды реализовали численное преимущество – две шайбы забросил Наиль Якупов, еще одну Патрик Херсли. Павел Дацюк сделал две голевых передачи. Хозяева сумели отыграть две шайбы – отличились Марко Антила и Сами Леписте. Но точку в матче п0ставил форвард СКА Херсли, реализовавший большое численное преимущество. Победа петербуржцев с результатом 6:2.

СКА лидирует в Западной конференции, набрав 23 очка. 20 очков у занимающего третье место "Йокерита". "Сочи" 15 очков и пятое место. Девятое место и 10 очков у минского "Динамо".