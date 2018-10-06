Кабалье верила, что энергия не зависит от состояния тела

В Барселоне ушла из жизни Монсеррат Кабалье. Какое великолепное, блистательное творческое наследие оперная дива оставила всему человечеству?

Знаменитая партия Нормы в опере Винченцо Беллини — с ней Монсеррат Кабалье действительно стала мировой звездой оперы. Такую Монсеррат Кабалье увидели в СССР в 1974-м. Тогда она впервые приехала в Москву.

"Да, это было, кажется, 46 лет назад. С театром La Scala. Я пела Норму в Большом театре. Больше всего удивили две вещи. Я не думала, что Большой настолько прекрасен. Это абсолютно уникальный театр. В мире таких просто нет. Акустика идеальная: можно петь совсем тихо, и тебя слышно на последних рядах", — вспоминала Кабалье.

Но самое удивительное воспоминание, что было после выступления. "С огромным букетом пришла Майя Плесецкая и опустилась передо мной на колени. Я воскликнула: вы же Майя Плесецкая, пожалуйста, поднимитесь! Но она возразила: вы дива, вы поете Норму", — рассказывала Кабалье.

Мария де Монсеррат Вивиана Консепсьон Кабалье и Фольк. Имя Монсеррат было дано в честь духовного символа Каталонии вершины Монсеррат и монастыря. Она и стала высотой в опере, на которую смотрит весь мир. После консерватории в Барселоне она пела во многих театрах Европы. Но услышали это бельканто в Carnegie Hall в Нью-Йорке. Так случилось, что заболела Мэрилин Хорн, партию Лукреции Борджии исполнила Монсеррат.

С этим высоким, не всем понятным искусством — оперой — многие познакомились именно благодаря Монсеррат. Здесь тот самый Большой Театр, где ей так понравилась акустика. Монсеррат Кабалье и Хоче Каррерас. А она с Лучано Паваротти. Снято на кинопленку. Тайком. С балкона. Она пела и удивляла везде, в каждой арии, а у нее их было около 800.

Женщина с невероятной любовью к жизни и людям. К сыну и дочери. Ко всем детям. А еще у нее было непревзойденное чувство юмора. Оно было всегда.

"Она вдохнула свой невероятный талант, дав возможность просто быть счастливым на сцене. Наверное, это самое главное. Я даже не могу сказать, что она была. Она всегда есть и будет в своей музыке, в сердцах миллионов людей по всему миру", — отметил певец Николай Басков.

Она очень любила и почитала меццо-сопрано Елену Образцову. И могла со сцены передать ей привет. Она преподавала ее дочери Елена Макаровой. И по-матерински заботилась.

"Я с ней не смогла общаться на "ты". И она очень обижалась, говорила: как же, мы с тобой вместе поем, я тебе преподаю, мы с тобой дружим, я дружу с твоей мамой. Но на "ты" не могла ее назвать никогда», — рассказала Елена Макарова.

Она на "ты" стала с теми, кто и не знал об опере вообще. Но, услышав это в 1987-м, нельзя отказаться от мечты побывать на родине Монсеррат в Барселоне.

А у нас она была в июне. Выступала в Кремле. Кто-то ей напомнил про возраст, а она усмехнулась. "Это просто мой возраст. Просто цифра. Хотя сейчас я сижу в специальном кресле, мне говорят, что через несколько дней мне станет лучше. Энергия — она либо есть у вас в голове, либо ее нет. Это не связано с состоянием тела", — сказала Кабалье.