Площадь виноградников в России хотят увеличить втрое

Кубань с каждым годом укрепляет свои позиции на карте винных регионов мира. Там, на берегу живописного озера Абрау, сверили часы и вместе построили планы на будущее виноделы, кависты, сомелье и чиновники.

Черное море, известняковые почвы и много солнца. Вместе с виноградарем мы любуемся местным уникальным сочетанием природных условий, где растет виноград.

В 70-е годы в Советском Союзе виноградников было больше, чем в Испании, — 350 тысяч гектаров. Винодельческая отрасль пережила и взлеты, и падения и сейчас готова развиваться.

В знаменитом винодельческом поселке Абрау-Дюрсо проходит самая масштабная в стране выставка-презентация российских вин. Говорят здесь о качестве, вкусах и, конечно, о винном патриотизме.

Российские виноделы производят 800 миллионов бутылок вина в год. И не просто по количеству, но и по качеству рассчитывают стать в ряд с ведущими странами по производству вина, такими как Чили, Аргентина, ЮАР и Новая Зеландия.

Надежды и чаяния виноградарей сегодня — закон о вине. Он готовится ко второму чтению.

"Вино нуждается в развитии и продвижении, поэтому должен быть создан тот орган, который будет способствовать развитию и производству вина, в том числе продвижению на нашем российском рынке", — отметил Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

В новом законе есть предложения регулировать виноделие иначе, чем крепкий алкоголь, приравнять производство вина к производству сельхозпродукции, создать федеральную службу по развитию винодельческой отрасли, которая будет регулировать и виноградарство, и виноделие.

"Надо их объединить в одном законе, сделать так, чтобы за виноградарство и виноделие отвечала одна госструктура, которая понимает виноделие, которая должна вести реестр. Это очень важно, чтобы не было фальсификата", — сказал Борис Титов, председатель Совета Российского союза виноградарей и виноделов.

Главный судья дегустационного конкурса российских вин вручает награды победителям. Оз Кларк — известный во всем мире винный эксперт, и после его похвалы ценность и стоимость вина может взлететь в несколько раз. Эксперт отмечает, что в этом году российский совиньон и игристые вина стали лучше.

"Люди вне России думают, что она большая, холодная, жесткая, а дух вина может изменить это", — отметил Кларк. Он возбужденно жестикулируя, подбирает к российским винам душевные эпитеты. Российские вина сегодня начинают познавать рубежом.

Эти тоннели сделаны в конце XIX века во времена князя Голицына. По традиции, как и сто лет назад, здесь выдерживаются бутылки с классическим шампанским, а потом проходят процедуру "подталкивания" осадка к пробке. Донышко — как циферблат.

На ленте "вальсирует" вино из нового урожая. В России сегодня работают около 200 винодельческих предприятий. С каждым годом их становится больше. Господдержка помогает строить винодельни, закупать оборудование, государственная программа субсидирует проценты на кредит и посадку виноградников.

Сегодня в России виноградом заняты 90 тысяч гектаров. Виноделы ставят цель: с помощью закона о вине за 15 лет увеличить площади виноградников как минимум втрое.