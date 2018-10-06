Боксер Мэйвезер приехал в Грозный пострелять из винтовки

Знаменитый американский боксер Флойд Мэйвезер побывал в Грозном и принял участие в мероприятиях, посвященных 200-летнему юбилею столицы Чеченской республики. Флойд выступил в новой для себя роли стрелка.

Знаменитому боксеру дали пострелять из спортивной винтовки. Как пошутил сам Мэйвезер, ему все время хотелось достать до мишени рукой. Кроме того, Флойд добрался их аэропорта в Грозный за рулем предоставленного ему автомобиля.

Это не первая поездка непобедимого боксера в Грозный. Весной 2017 он приезжал в Чечню, где познакомился с главой республики Рамзаном Кадыровым и посетил местный бойцовский клуб "Ахмат".