В Совфеде ответили на прогноз об уходе России с нефтерынка

Прогноз саудовского принца не окажет никакого влияния на нефтяной рынок, считает первый заместитель главы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников.

Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд завил, что к 2030 году в России может сильно сократиться (или вовсе прекратиться) добыча нефти.

Также, по мнению принца, с рынка экспортеров нефти через 19 лет уйдет и Китай. При этом у Саудовской Аравии в этом плане никаких рисков нет.

"Прогноз вызывает недоумение", — сказал Калашников, его слова приводит РИА Новости. Также он считает, что такой прогноз не окажет никакого влияния на текущий рынок. Свое мнение Калашников подтвердил тем фактом, что в России на данный момент большой процент неподтвержденных нефтяных запасов. К тому же на смену истощающимся месторождениям приходят другие виды топлива. Например, сланцевая нефть.

"У Саудовской Аравии хорошие перспективы, но и ее нефтяные поля сокращаются", — добавил он. Текущая добыча России составляет 11,36 миллиона баррелей. Министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия может нарастить еще на 200—300 тысяч в ближайшие месяцы.