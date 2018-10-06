В Институте микроэкономики в Москве произошел пожар

В Институте микроэкономики, расположенном по адресу: Большая Черемушкинская, дом 34, в Москве случился пожар площадью три квадратных метра, сотрудники МЧС успешно ликвидировали возгорание.

В поступившем сообщении говорилось о задымлении в подвале. Из здания вывели 50 человек, пострадавших нет.

Ранее сообщалось о об эвакуации людей из-за возгорания в здании Института законодательства при правительстве РФ на Большой Черкизовской улице, 34, передает ТАСС.