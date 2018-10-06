Раскол: Антиохийская церковь призвала созвать Синаксис

Синод Антиохийской православной церкви предложил созвать срочное собрание предстоятелей всех поместных церквей — Синаксис, чтобы решить вопрос о возможном предоставлении автокефалии на Украине. С такой просьбой церковь обратилась к Вселенскому патриарху.

На общем собрании, по мысли Православной Антиохийской церкви, можно обсуждать изменения, происходящие в православном мире, принимать решения о выдаче автокефалий новым церквам. Это необходимо для выработки общих решений, прежде чем принимать "финальную резолюцию" по этому вопросу, передает ТАСС со ссылкой на текст заявления.

Антиохийская церковь также выразила обеспокоенность в связи с развитием ситуации на Украине и подчеркнула необходимость сохранения единства православия.

В заявлении отмечается, что любое предложение для решения проблемы получения автокефалии для определенной церкви должно быть согласовано с православной экклесиологией (раздел богословия, изучающий природу и свойства церкви).

Антиохийская церковь заявила, что нельзя утверждать новую церковь в пределах канонических границ существующих патриархатов и назвала это "политическими ловушками", которые ослабляли православную церковь и реальное действенное православное единство в мире.

Письмо с просьбой предоставить автокефалию Украине президент страны Петр Порошенко написал патриарху Варфоломею в апреле текущего года. 7 сентября Константинопольский патриархат назначил своих экзархов в Киев, который является канонической территорией Московского патриархата. Священный Синод Русской православной церкви в ответ заявил, что действия Константинополя "являются грубейшим попранием церковных канонов", а затем приостановил поминовение патриарха Варфоломея за богослужением и сослужение с иерархами Константинопольского патриархата. Накануне спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что неканоническая Украинская церковь может получить томос об автокефалии до конца года.