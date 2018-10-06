Следком опроверг, что пилот вертолета с замом Чайки был застрелен

Следственный комитет России опроверг появившуюся информацию о том, что пилот разбившегося в Костромской области вертолета, был застрелен до крушения.

Ранее радиостанция "Говорит Москва" сообщила, что пилот вертолета, в котором погиб замгенпрокурора России Саак Карапетян, был застрелен из карабина еще до авиакастрофы.

"Информация не соответствует действительности, — заявила ТАСС официальный представитель Следкома РФ Светлана Петренко. Она добавила, что огнестрельные ранения не обнаружены ни у кого из погибших в аварии.

Вертолет AS350 разбился в Костромской области вечером 3 октября. На борту находились четверо: пилот и трое пассажиров, в том числе заместитель генерального прокурора Юрия Чайки Саак Карапетян. Замгенпрокурора находился в отпуске и летел на охоту. Все находившиеся на борту погибли.

Основная версия трагедии, рассматриваемая следствием, — ошибка пилотирования. 54-летний Станислав Михнов, управлявший вертолетом, не справился с пилотированием, допустив столкновение вертолета с деревьями.