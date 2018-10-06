Вашингтон и Лондон боятся, что Москва устроит им "финансовый хаос"

Газета Telegraph опубликовала новую "страшилку", которой пугают друг друга военные Великобритании и США. Якобы, Россия имеет возможность повредить кабели связи между биржами двух стран, что приведет к "финансовому хаосу".

Журналисты выяснили, что Соединенное королевство и США начали совместные действия по слежке за российскими подлодками. Военные назвали активность субмарин высшей за последние 25 лет, пишет РИА Новости.

ВМС Великобритании для "отражения российской угрозы" планируют усилить патрулирование северной части Атлантического океана. Российские эксперты назвали опасения членов НАТО "плодом воображения".