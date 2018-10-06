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6 октября 201819:55

КХЛ. Московское "Динамо" прервало серию из поражений

dynamo.ru

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сыграно еще четыре встречи. Московское "Динамо", которое недавно возглавил тренер Владимир Крикунов, дома выиграло со счетом 3:0 у нижнекамского "Нефтехимика" и прервало серию из пяти поражений.

Динамовцы забросили по шайбе в каждом из периодов. В первой и третьей 20-минутках гола на свой счет записал Мик Индрашис, а в середине второго периода ворота соперника поразил Дмитрий Кагарлицкий.

Московский "Спартак" принимал подольский "Витязь". Основное время завершилось вничью 2:2, причем спартаковцы отыгрывались дважды. На шайбы Александра Семина и Борны Рэндулича точными бросками ответили Владислав Провольнев и Бен Максвелл. В дополнительном периоде Семин забросил третью шайбу и принес "Витязю" победу 3:2.

Ярославский "Локомотив" дома обыграл обладателя Кубка Гагарина казанский "Ак Барс" 2:1. Гости выигрывал после второго периода 1:0 благодаря раннему голу Антона Ландера. Однако в начале третьего периода Петри Контиола и Брэндон Козун резко изменили сценарий встречи. Попытки казанцев отыграться успеха не имели.

"Северсталь" у себя в Череповце выиграла у нижегородского "Торпедо" 2:1 и прервала свои неудачную серию из четырех поражений. У победителей шайбы забросили Сергей Лапин и Олег Яшин, у гостей отличился Юрий Сергиенко.

"Ак Барс" с 20 очками остается на четвертом месте в Восточной конференции. 19 очков и пятое место у "Торпедо". "Нефтехимик" с 15 очками замыкает восьмерку на Востоке. В Западной конференции "Локомотив" набрал 19 очков и идет четвертым. 15 очков и пятое место у "Спартака". "Витязь" занимает 7 место с 13 очками. Московское "Динамо" набрало 11 очков, обошло минских одноклубников и расположилось на 10 позиции.

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