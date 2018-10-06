Бортко не расстроился, узнав о предложении лишить его украинских наград

Рада Украины собралась лишить режиссера и депутата Госдумы Владимира Бортко госнаград.

Бортко этой новостью не удивлен и не расстроен. По мнению режиссера, она свидетельствует лишь о том, что он принес пользу своей стране.

Ранее в Верховной раде Украины был зарегистрирован законопроект, предлагающий лишить госнаград некоторых украинских и российских артистов из-за их антиукраинской деятельности. В список попали Светлана Лoбода, Виталий Кoзловский, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Николай Басков и Владимир Бортко, передает РИА Новости.

Комментируя эту новость, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что украинская политическая элита ищет поводы для демонстрации русофобии, а также пытается сорвать любые контакты между гражданами России и Украины.