10 человек пострадали при ДТП с "Газелью" и коровой

В Дагестане пассажирская "Газель" столкнулась с коровой и опрокинулась, пострадали десять человек. Все они были госпитализированы, уточняет ТАСС.

Как сообщает "Интерфакс", всего в транспортном средстве было 16 человек, они ехали из Махачкалы в Хасавюрт.