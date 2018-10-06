Гаечный ключ и плоскогубцы: задержаны подозреваемые в убийстве детей и их дедушки

В Коми задержаны подозреваемые в тройном убийстве. Помощь следствию оказал местный житель: он позвонил в полицию и заявил, что видел подозрительного мужчину, направлявшегося в лес.

В лесу полиция обнаружила двух изможденных подозреваемых. Они были не в состоянии оказать сопротивление, их задержали.

Рассматривается вопрос о поощрении жителя Ковды.

Утром 4 октября в частном доме по улице Октябрьской поселка Кожва Печорского района обнаружили тела 54-летнего мужчины, его внука и внучки подросткового возраста. Там же находились орудия убийства: гаечный ключ, плоскогубцы и топор со следами крови.

Предварительно, мальчика и девочку задушили, их дед погиб от открытой черепно-мозговой травмы, передает ТАСС.