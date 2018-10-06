Гол Азмуна принес "Рубину" победу над "Уралом"

Субботнюю программу 10-го тура российской премьер-лиги завершил матч в Казани, где "Рубин" принимал "Урал" из Екатеринбурга. Хозяева добились победы с результатом 1:0. Единственный гол на счету Сердара Азмуна.

Азмун мог забить уже на 4 минуте, но иранский легионер не попал в ворота после передачи Филипа Уремовича. Гол состоялся на 21 минуте. Игорь Коновалов выполнил угловой, а Сердар Азмун выпрыгнул выше всех и головой отправил мяч точно в угол. Уральцы должны были сравнивать счет на 34 минуте. Вратарь Иван Коновалов уже не мог отбить удар Николая Димитрова, но Владимир Гранат выручил своего голкипера.

Гости были близки к успеху и через 10 минут после начала второго тайма. На этот раз Димитров попал в перекладину. Казанцы могли закрепить успех, но снова не использовал выгодный момент Азмун.

Однако и одного гола иранца оказалось достаточно для победы 1:0. "Рубин" набрал 17 очков и поднялся на 4 место. У "Урала" осталось 11 очков, и он расположился на 9 позиции.