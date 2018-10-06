Ингушский парламент не планирует пересматривать соглашение о границе с Чечней

Парламент Ингушетии пока не планирует пересматривать ранее одобренное соглашение, устанавливающее административную границу региона с Чечней, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Народного собрания республики. Это информацию также подтвердили двое депутатов парламента.

Со своей стороны вице-спикер Народного собрания Василий Светличный, также заявивший, что ничего не знает о грядущем пересмотре, отметил, что решение парламента было легитимным. "Вопрос в другом — это не всем нравится", — пояснил парламентарий.

Заместитель председателя комитета Народного собрания по здравоохранению и социальной политике, экс-кандидат в главы Ингушетии Ильяс Богатырев сообщил, что, по его информации, пересмотр невозможен, и ему ничего не известно о таких планах.

Еще два депутата рассказали о существующих планах собраться и отменить предыдущее решение. Однако неназванный источник агентства отметил, что депутаты не могут собраться просто так и провести заседание по своему усмотрению.

В Магасе в конце сентября был подписан договор о закреплении административной границы между Ингушетией и Чечней. Этот вопрос оставался нерешенным с начала 1990-х годов. Ожидаемое подписание документа не все встретили с одобрением. Так, в Магасе накануне подписания документа прошел митинг, а в социальных сетях появились призывы к проведению акций протеста. 2 октября Магасский районный суд арестовал на 12 суток двух местных жителей за участие в одной из подобных акций. Митинги в Магасе продолжаются, а с понедельника, 8 октября, эта акция санкционирована властями на неделю. Собравшиеся выступают за отмену якобы незаконного соглашения об установлении границы.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров пояснил, что республики не будут передавать территории физически, и пообещал провести дополнительную разъяснительную работу. Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее выразил надежду, что окончательное установление административной границы укрепит отношения между двумя регионами.