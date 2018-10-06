Американский беспилотник провел разведку на Балтике

Стратегический беспилотник ВВС США, который способен вести разведку более чем на 300 километров в глубину территории противника, в субботу, 6 октября, 11 часов летал у российских границ, в регионе Балтики, передает "Интерфакс" со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

По их информации, беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия в субботу утром, и примерно в течение шести с половиной часов вел разведку вблизи границы Калининградской области. Он находился в небе над Литвой на примерно 15-метровой высоте. А затем самолет еще около трех с половиной часов летал над Латвией и Эстонией у западных границ Ленинградской и Псковской областей.

В воздушном пространстве Эстонии он несколько раз летал от района эстонского города Тарту до Финского залива. Затем, вернувшись в воздушное пространство Литвы, он вновь совершил полеты вблизи границ Калининградской области, а также Белоруссии перед тем, как взять курс на базу в Италии.

Прежде чем приблизиться к границам РФ, американский беспилотник пролетел над Грецией, Болгарией, Румынией, Украиной и Польшей.

В последний раз многочасовой полет американского разведывательного беспилотника вблизи западных рубежей России в регионе Балтики был зафиксирован 27 сентября. 3 октября американский стратегический беспилотный летательный аппарат провел длительную разведку у побережья Крыма и Краснодарского края. Перед этим он семь часов вел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе.