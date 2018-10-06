"Правый" рок-концерт в Германии обернулся беспорядками

В немецком Апольде после "правого" рок-концерта с участием 700 человек начались беспорядки.

Радикалы начали потасовку, закидали полицейских камнями и бутылками. У четверых – легкие ранения, сообщает ТАСС.

Сейчас полиция зачищает территорию, где проходило мероприятие, которое изначально должно было состояться в Магдале, однако администрация запретила использовать подъезды к месту концерта.