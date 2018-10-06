"Бавария" разгромлена в Мюнхене менхенгладбахской "Боруссией"

Чемпион Германии мюнхенская "Бавария" потерпела очередную неудачу. В матче 7 тура немецкой бундеслиги баварцы проиграли дома "Боруссии" из Менхенгладбаха 0:3.

Уже на 16 минуте чемпионы проигрывали 0:2 после ударов Алассана Плеа и Ларса Штиндля. Попытки баварцев спасти игру были пресечены. Более того, в конце встречи Йонас Гофманн забил третий мяч и принес "Боруссии" крупную победу 3:0.

Безвыигрышая серия баварцев достигла четырех матчей. В трех последних встречах чемпионата Германии мюнхенцы набрали лишь очко и занимают только пятое место. "Боруссия" из Менхенхенгладбаха занимает второе место. Лидирует же дортмундская "Боруссия", которая одержала волевую победу над "Аугсбургом" 4:3. Дортмундцы проигрывали 0:2, но сумели отыграться и забить победный мяч перед самым финальным свистком. Нападающий "Боруссии" Пако Алькасер забил три мяча.