После поражения в Москве "Реал" проиграл "Алавесу"

Соперник ЦСКА в Лиге чемпионов "Реал" потерпел неудачу в 8 туре испанской Ла Лиги. Победители Лиги чемпионов проиграли в гостях "Алавесу" 0:1.

Единственный мяч был забит на пятой минуте добавленного времени. Вышедший на замену Ману Гарсия отличился после розыгрыша углового. "Реал", проигравший во вторник в Москве ЦСКА в матче Лиги чемпионов, потерпел новую неудачу.

"Реал" не может забить в трех, а с учетом матча Лиги чемпионов в четырех матчах подряд. Мадридцы набрали 14 очков и делят первое-третье места с "Барселоной" и своим последним обидчиком "Алавесом". Но "Барса" сыграла на матч меньше.