Тренер "Реала" Юлен Лопетеги не собирается в отставку

Мадридский "Реал" потерпел очередную неудачу, на этот раз в чемпионате Испании. В матче 8 тура Ла Лиги "королевский клуб" проиграл в гостях "Алавесу" 0:1.

Во вторник мадридцы проиграли в Москве ЦСКА со счетом 0:1 в матче Лиги чемпионов. Кроме того, футболисты"королевского клуба" не могут забить в трех, а с учетом Лиги чемпионов, четырех матчей. В последний раз подобное случалось с "Реалом" 33 года назад.

Главный тренер "Реала" Юлен Лопетеги заявил, что, несмотря на неудачи, он не собирается покидать свой пост. "Мы разочарованы, так как хотели победить. Мы начали игру довольно хорошо, но были наказаны за нереализованные моменты. Я не думаю об отставке, а продолжаю смотреть вперед. "Реал" переживает тяжелый момент. Ясно, что главный тренер является ответственным за такие результаты", — приводит слова Лопетеги "Спорт-Экспресс".