Мелания Трамп критикует мужа за записи в Twitter

Мелания Трамп рассказала, что не всегда одобряет записи, которые ее супруг, президент США Дональд Трамп, делает в своем Twitter. Она рассказала, что честно высказывает свое мнение об этих твитах и дает советы. Иногда, по словам Мелании, супруг к этим советам прислушивается, пишут "Известия".

В настоящее время Мелания путешествует по странам Африки. Она уже успела попасть в центр скандала, снявшись в белом "колониальном" шлеме на сафари в Кении. У многих людей этот шлем вызывает ассоциации с работорговцами, что неуместно в африканской стране.